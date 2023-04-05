اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا خلال اقتحامها حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بعد مواجهات في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وردا على تلك الانتهاكات، أطلق فلسطينيون في قطاع غزة عدة صواريخ على بلدات جنوب الأراضي المحتلة فجر اليوم، حسب مراسلي «فرانس برس» وشهود عيان.

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وأكد مراسلو الوكالة إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الأراضي المحتلة من الحدود الشمالية للقطاع، في حين قال مصدر أمني طلب عدم كشف هويته، إنه جرى إطلاق ستة صواريخ.