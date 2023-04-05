الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في المسجد الأقصى جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف واعتدائها على المصلين والمعتكفين في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

وقال الهلال الأحمر في القدس في بيان «قوات الاحتلال تمنع جميع طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى المبارك وتعتدي عليها»، معلنا عن رفع درجة التأهب القصوى «واستنفار جميع طواقمه ومتطوعيه»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد يوم الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

حماس تندد باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها «جريمة غير مسبوقة»، حيث دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر الأربعاء الفلسطينيين للتوجه الى القدس لـ«حماية» المسجد الأقصى، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في تصريح صحفي صادر عن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها. وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميا. أدعو جماهير شعبنا في الضفة و48 للتوجه إلى المسجد الأقصى وحمايته».

بينما أفاد مراسل رويترز في رام الله بخروج مسيرات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تنديدا بما يجري في المسجد الأقصى.

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وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمراسل رويترز في رام الله «نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير».

واستنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬⁩ الفلسطينية في بيان على تويتر «بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى‬⁩ المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه»، مطالبةً إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فورا.