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مقتل فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أبريل 2023, 10:37 صباحا
مقتل فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة
جندي إسرائيلي يطلق النار خلال اعتداء على فلسطينيين تزامنت مع مداهمة جيش الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، 3 إبريل 2023. (أ ف ب)
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قتل فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام نفذها الإثنين، في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، سقوط «شهيدين برصاص الاحتلال في نابلس» دون الكشف عن هويتهما، بحسب وكالة «فرانس برس».

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فقال في بيان إنه اعتقل أيضا شخصين يشتبه في أنهما ساعدا منفذ هجوم إطلاق النار في بلدة حوارة في 25 مارس المنصرم.

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قتل شقيقان إسرائيليان يومها في إطلاق نار استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، مصادرة «عتاد عسكري ومسدس وذخيرة.. وسيارة استخدمها المهاجم الذي نفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة».

ونقل مراسل وكالة «فرانس برس»، عن شهود عيان أن «قوات كبيرة من الجيش داهمت عدة أحياء في المدينة صباح الإثنين لتنفيذ اعتقالات».

بيان من «عرين الأسود»
وفي بيان، قالت مجموعة «عرين الأسود» الفلسطينية الناشئة، إنها «تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس»، مضيفة أنها «تشتبك بصليات من الرصاص المبارك والعبوات محلية الصنع».

وقتل منذ مطلع العام الحالي 91 فلسطينيا، بينهم عناصر في فصائل مسلحة ومدنيون منهم عدد من القاصرين، بالإضافة إلى شاب عربي إسرائيلي قضى الجمعة برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وفي الجانب الإسرائيلي قضى 14 إسرائيليا، بحسب حصيلة لـ«فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

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