  • Alwasat News
Atwasat

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو لإنهاء النزاع بشكل دائم عبر عملية سياسية جامعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 08:18 مساء
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو لإنهاء النزاع بشكل دائم عبر عملية سياسية جامعة
المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في مطار صنعاء الدولي قبل مغادرته العاصمة اليمنية. (أ ف ب)
alwasat radio

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، من أن البلد الذي مزقته الحرب يواجه «وقتًا حرجًا»، داعيًا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم، وذلك بعد عام بالضبط من التوصل الى هدنة أدت لتوقف القتال بشكل كبير.

واعتبر الدبلوماسي السويدي أن الهدنة التي جرى التوصل إليها في 2 أبريل 2022 بوساطة من الأمم المتحدة «لحظة من الأمل»، مشيرًا إلى أنها قائمة بشكل كبير رغم انتهاء مفاعيلها في أكتوبر. وقال غروندبرغ في بيان «إلا أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام»، بحسب «فرانس برس».

وقُتل مئات الآلاف من الأشخاص لأسباب مباشرة وغير مباشرة، فيما نزح 4.5 مليون شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

حماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها 
وأكد المسؤول الأممي «لا تزال هناك مخاطر كبيرة»، مشيرًا إلى «الحاجة لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها وصولًا لمزيد من الإجراءات الإنسانية، ووقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وتسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات اليمنيين نساءً ورجالًا».

-  رويترز: تصعيد على خطوط المواجهة يختبر الهدوء المستمر في اليمن
-  ضمن اتفاق مبادلة: الحوثيون يطلقون 15 سعوديا و3 سودانيين مقابل 700 أسير

وأحيا الإعلان الشهر الماضي عن اتفاق تقارب بين السعودية وإيران، أهم قوتين إقليميتين في الخليج على طرفي نقيض في معظم ملفات منطقة الشرق الأوسط، التفاؤل الذي بدأ العام الماضي بالتوصل إلى الهدنة. وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في حين تدعم إيران المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة في 2014.

ومع تجدد القتال بين الأطراف اليمنيين أخيرًا، قال غروندبرغ إن «التصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة».

دعوة للحكومة والحوثيين «للجلوس معًا والتحاور بشكل جاد»
ودعا الحكومة والحوثيين «للجلوس معًا والتحاور بشكل جاد ومسؤول»، من أجل التوصل «لحل سلمي للنزاع». ولا يزال اليمن منقسمًا بشكل عميق على أسس إقليمية ومذهبية وسياسية، مع وجود فصائل مسلحة متنافسة بما فيها تنظيما القاعدة و«داعش».

وقال غروندبرغ «في هذا الوقت الحرج، يجب أن يتضمن أي ترتيب موقت أو جزئي جديد التزامًا واضحًا من الأطراف بأن يكون خطوة حقيقة على مسار حل سلمي يتوافق عليه اليمنيون واليمنيات من خلال عملية سياسية جامعة». وتابع أن «اللحظات التي تماثل اللحظة الراهنة عادة ما تكون عابرة وهشة».

وقال أيضًا «أكثر من أي وقت مضى، الآن هو أوان الحوار والتسويات وإظهار القيادة والإرادة الجادة لتحقيق السلام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو

السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام ...
نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر

نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن

«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا ...
قوات الاحتلال تحاول إخراج فلسطينيين من المصلى القبلي بالمسجد الأقصى
قوات الاحتلال تحاول إخراج فلسطينيين من المصلى القبلي بالمسجد ...
وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في سورية
وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في سورية
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
شكري يبحث مسألة إعادة إعمار العراق في لقاء مع الحلبوسي
شكري يبحث مسألة إعادة إعمار العراق في لقاء مع الحلبوسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية...
استقالة وزير الداخلية التونسي
استقالة وزير الداخلية التونسي...
المزيد
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو لإنهاء النزاع بشكل دائم عبر عملية سياسية جامعة
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو لإنهاء النزاع بشكل دائم ......
السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية بالرياض
السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية ......
إصابة 5 جنود في ثالث غارة إسرائيلية على سورية خلال الأسبوع
إصابة 5 جنود في ثالث غارة إسرائيلية على سورية خلال الأسبوع...
شكري يبحث مسألة إعادة إعمار العراق في لقاء مع الحلبوسي
شكري يبحث مسألة إعادة إعمار العراق في لقاء مع الحلبوسي...
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
المزيد