السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في مايو 2023، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سورية الإقليمية رسميًا.

وقال مصدران إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو، بحسب «رويترز».

قمة عربية على مستوى القادة في مايو

تعقد جامعة الدول العربية قمتها السنوية على مستوى القادة في التاسع عشر من مايو بالرياض، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في المنظمة العربية في القاهرة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، التي تتخذ مقرًا في القاهرة، في بيان إن «القمة 32 ستعقد في 19 مايو في السعودية بعد أن وافقت سلطات المملكة على الموعد».

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- الرياض تستضيف القمة العربية على مستوى القادة في 19 مايو

وأضاف زكي أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهيدًا لانعقادها على مدار خمسة أيام.

قمة الجزائر تناقش النزاعات الإقليمية في سورية وليبيا

وكانت القمة الأخيرة على مستوى الزعماء العرب للجامعة التي تضم 22 دولة، عُقِدت في الجزائر في نوفمبر وكانت الأولى بعد توقف طال ثلاث سنوات بسبب أزمة جائحة «كوفيد-19».

وبحث القادة العرب في قمة الجزائر النزاعات الإقليمية، خصوصًا في سورية وليبيا، وكذلك تطبيع بعض الدول العربية في الأعوام الأخيرة علاقاتها مع إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن العام 2023 من المنتظر أن يشهد أيضًا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في المملكة العربية السعودية.