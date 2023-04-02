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وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 01:28 مساء
وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في سورية
عناصر من الحرس الثوري الإيراني. (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم الأحد أن ضابطا بقوات الحرس الثوري الإيراني كان يعمل مستشارا عسكريا في سورية توفي بعد ضربة جوية إسرائيلية بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم الأحد «النقيب مقداد مهقاني جعفر أبادي من الحرس الثوري أصيب في هجوم إجرامي للكيان الصهيوني يوم الجمعة واستشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته البالغة»، وفق وكالة رويترز. وأضافت «لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الوهمي والمجرم لن تمر دون رد وسيدفع ثمنها».

هجمات إسرائيلية
وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. وتنامى نفوذ طهران في سورية منذ أن بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت في 2011. وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سورية بدعوة من دمشق. وقُتل العشرات من أعضاء الحرس الثوري بينهم ضباط كبار في سوريا خلال الحرب.

وأسفرت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل على سورية في مارس وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ضابط ومستشار عسكري آخر بالحرس الثوري يدعى ميلاد حيدري.

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