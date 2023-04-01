فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم السبت، مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك نظراً لإعلان السلطات الصحية في الجمهوريتين عن رصد تفشيات لمرض فيروس «ماربورغ».

وكتبت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، «نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس (ماربورغ) وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية».

نسبة موت الحالات تصل إلى 88%

كما أكدت بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة.

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يذكر أن فيروس ماربورغ هو العامل المسبب لمرض ماربورغ، الذي تصل نسبة موت الحالات فيه إلى 88%. وقد كُشف عن المرض للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وفق منظمة الصحة العالمية.