«قضايا عالقة» تؤجل توقيع اتفاق سياسي في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان في بيان في وقت مبكر من اليوم السبت إن توقيع اتفاق سياسي نهائي تأجل بسبب عدم وجود «توافق حول بعض القضايا العالقة».

كان من المقرر توقيع اتفاق نهائي يؤدي إلى حكومة مدنية هذا الشهر وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات اليوم السبت، وفق وكالة «رويترز». وظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في ديسمبر.



عقبة دمج قوات الدعم السريع

ويوم الخميس، قالت مصادر سياسية وعسكرية إن المحادثات في السودان التي تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتعيين حكومة مدنية الشهر المقبل وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود بشأن القضية الشائكة المتمثلة في إعادة هيكلة الجيش، وفق وكالة «رويترز».

وظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية النافذة في الجيش، وهي خطوة تمت المطالبة بها في اتفاق إطار عمل للانتقال الجديد جري توقيعه في ديسمبر.

ودمج قوات الدعم السريع ووضع الجيش تحت سلطة مدنية كان من المطالب الأساسية لحركة احتجاجية ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير منذ أربع سنوات. ويعتبر المحللون أن إصلاح قطاع الأمن حاسم في فرص السودان في التحول إلى الديمقراطية.

واستهدفت المحادثات في الخرطوم هذا الأسبوع تقديم إرشادات حول كيفية وموعد دمج قوات الدعم السريع، لكنها اختتمت في وقت متأخر يوم الأربعاء دون إصدار توصيات. وقال مصدران سياسيان ومصدر عسكري لـ«رويترز» إن مندوبي الجيش والشرطة والمخابرات انسحبوا من المحادثات احتجاجا على عدم وجود أي جدول زمني للاندماج.