روسيا تحتج على «التصرفات الاستفزازية» للقوات الأميركية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

احتجت روسيا، اليوم الجمعة، لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» على «التصرفات الاستفزازية» للقوات الأميركية في سورية.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول روسي كبير قوله إن تلك الأعمال الاستفزازية وقعت في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية. وتنشر الولايات المتحدة قوات في سورية منذ نحو ثماني سنوات لمحاربة تنظيم «داعش». ويقيم المئات من أعضاء التنظيم المسلح في معسكرات تقع في مناطق قاحلة لا تخضع لسيطرة كاملة من التحالف ولا الجيش السوري، وفق وكالة «رويترز».

دوريات مشتركة في شمال سورية

ووافقت روسيا التي تسيّر مع تركيا دوريات مشتركة في شمال سورية على إقامة مناطق خاصة يمكن للتحالف أن ينشط فيها. لكن الأميرال الروسي أوليج جورينوف رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية قال لوكالة تاس إنه جرى رصد القوات الأميركية مرتين في مناطق غير تلك المتفق عليها. وقال «رصدنا تصرفات استفزازية من جانب وحدات تابعة للقوات المسلحة الأميركية في محافظة الحسكة.. وقدم الجانب الروسي احتجاجاً للتحالف» دون أن يذكر تفاصيلاً عن توقيته.

ونفذ الجيش الأميركي الأسبوع الماضي عدة ضربات جوية في سورية ضد ما تقول إنها جماعات متحالفة مع إيران حمّلها مسؤولية هجوم بطائرة مُسيّرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي في قاعدة للتحالف في شمال شرق البلاد. وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عام 2015 لتقلب موازين القوة لصالح الرئيس بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين توسعت موسكو في وجودها العسكري في سورية وأقامت قاعدة جوية دائمة لها إلى جانب قاعدة بحرية أخرى.