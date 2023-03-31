مصادر: ترتيبات لقمة مرتقبة بين السيسي والأسد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر دبلوماسية إن ترتيبات تجري بين الجانبين المصري والسوري لعقد قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وبشار الأسد في القاهرة خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل ساعات من زيارة مرتقبة يجريها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى القاهرة غداً السبت.

ونقلت قناة العربية الحدث عن المصدر القول إن وفدًا مصرياً سيسافر إلى سورية بعد عيد الفطر للترتيب لقمة بين البلدين، مشيرة إلى أن شركات مصرية تشارك بإعادة إعمار سورية خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد غداً (السبت) مباحثات بمقر الوزارة بالقاهرة مع المقداد، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

وزير الخارجية السوري في القاهرة غداً

وكانت مواقع سورية كشفت أمس عن نية وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إجراء زيارة لدولة مصر غدا السبت، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، في زيارة هي الأولى منذ عقود، سبقها زيارة شكري إلى دمشق بهدف التضامن مع متضرري الزلزال.

ووفق المصادر، ستشهد القاهرة مباحثات «مصرية - سورية» على مستوى وزيري الخارجية، حيث إنه من المقرر أن يجري اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهر وكان شكري أجرى الشهر الماضي زيارة لكل من سورية وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري .