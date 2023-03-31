تونس تبدأ نظام الحصص للتزود بمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الفلاحة التونسية، اليوم الجمعة، إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب، ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل؛ بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.

وسجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ أربع سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط،‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين؛ بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب.

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حظر استخدام المياه الصالحة للشرب في الري وتنظيف الشوارع

وقالت الوزارة إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه ستتم معاقبة المخالفين.

ووفقا لقانون المياه، يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من 6 أيام إلى 6 أشهر، كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية.

وبدأت السلطات التونسية منذ أسبوعين قطع مياه الشرب ليلا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا بإحدى المناطق في صفاقس جنوب البلاد.