  • Alwasat News
Atwasat

تونس تبدأ نظام الحصص للتزود بمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 05:33 مساء
تونس تبدأ نظام الحصص للتزود بمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة
أرض مشققة عند سد سيدي البراق، على بعد 140 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة الفلاحة التونسية، اليوم الجمعة، إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب، ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل؛ بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.

وسجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ أربع سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط،‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين؛ بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب.

- تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

حظر استخدام المياه الصالحة للشرب في الري وتنظيف الشوارع
وقالت الوزارة إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه ستتم معاقبة المخالفين.

ووفقا لقانون المياه، يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من 6 أيام إلى 6 أشهر، كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية.

وبدأت السلطات التونسية منذ أسبوعين قطع مياه الشرب ليلا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا بإحدى المناطق في صفاقس جنوب البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي يعد ريال مدريد بالانضمام إليه في 2024

مبابي يعد ريال مدريد بالانضمام إليه في 2024
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة

«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة
خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة

خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة

«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة
البوسيفي: الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها وسنشهد المانشيت الأخير في الورقية

البوسيفي: الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها وسنشهد المانشيت الأخير في الورقية
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم

روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة

المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة
«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية

«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا

«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»

ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية

«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري

مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في فبراير
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في فبراير
واشنطن تفرض عقوبات على أبناء عمومة الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون
واشنطن تفرض عقوبات على أبناء عمومة الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون
الرئيس السوري يعين وزيرا جديدا للنفط في تعديل وزاري
الرئيس السوري يعين وزيرا جديدا للنفط في تعديل وزاري
اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس
اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس
الرئيس الإماراتي يعين نجله خالد وليا للعهد في أبوظبي
الرئيس الإماراتي يعين نجله خالد وليا للعهد في أبوظبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية...
استقالة وزير الداخلية التونسي
استقالة وزير الداخلية التونسي...
المزيد
تونس تبدأ نظام الحصص للتزود بمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة
تونس تبدأ نظام الحصص للتزود بمياه الشرب وتمنع استعمالها في ......
قصف إسرائيلي على مواقع قرب دمشق للمرة الثانية في 24 ساعة
قصف إسرائيلي على مواقع قرب دمشق للمرة الثانية في 24 ساعة...
إصابة عسكريَّين سوريين نتيجة قصف إسرائيلي قرب دمشق
إصابة عسكريَّين سوريين نتيجة قصف إسرائيلي قرب دمشق...
الرئيس الإماراتي يعين نجله خالد وليا للعهد في أبوظبي
الرئيس الإماراتي يعين نجله خالد وليا للعهد في أبوظبي...
اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس
اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس...
المزيد