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قصف إسرائيلي على مواقع قرب دمشق للمرة الثانية في 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 11:19 صباحا
قصف إسرائيلي على مواقع قرب دمشق للمرة الثانية في 24 ساعة
غارة إسرائيلية سابقة على مواقع في سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل الجمعة، مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» متهمة الاحتلال الإسرائيلي بشنها.

وهذه ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ كان عسكريان سوريان قد أصيبا في قصف للاحتلال ليل الأربعاء الخميس قرب العاصمة السورية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت سانا الجمعة عن مصدر عسكري قوله إنه «في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم (21,17 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق».

الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة
وأضاف المصدر أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها»، مشيرا إلى أن «العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».

وكانت سانا أشارت قبيل ذلك إلى أن «دوي انفجارات سمع الجمعة بعد منتصف الليل في محيط دمشق».

- إصابة عسكريَّين سوريين نتيجة قصف إسرائيلي قرب دمشق

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق.

وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.

وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس»، بسماع دوي انفجار قوي.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي ست غارات جوية في سورية هذا الشهر وفقا للمرصد. والأسبوع الماضي، تعرض مطار حلب الدولي في شمال سورية لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال شهر مارس، واستهدف حسب المرصد مستودع أسلحة لمجموعات موالية لطهران، ما أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة ليومين.

وفي السابع من مارس، وضع قصف مماثل المطار خارج الخدمة لأيام وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط سوري، وفق المرصد.

وتشهد سورية نزاعا داميا منذ 2011، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

 

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