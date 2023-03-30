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الرئيس الإماراتي يعين نجله خالد وليا للعهد في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 11:07 صباحا
الرئيس الإماراتي يعين نجله خالد وليا للعهد في أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يتوسط وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة الهندي جيتاندرا سينغ في أبوظبي، 5 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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عين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، نجله خالد وليا للعهد في إمارة أبوظبي، بينما عين شقيقه نائب رئيس الوزراء منصور نائبا لرئيس الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» إن رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي عين كذلك شقيقيه الشيخ طحنون والشيخ هزاع نائبين لحاكم الإمارة. ويشغل طحنون بن زايد آل نهيان منصب مستشار الأمن الوطني، في حين يشغل هزاع بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهذه أبرز تعيينات سياسية في عهد رئيس الدولة منذ تسلمه منصبه في مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت «وام» في تغريدة على «تويتر» إنه «بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرسوما أميريا بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي». وتولى محمد بن زايد هذا المنصب بنفسه قبل أن يصبح رئيسا.

تعيينات جديدة في الإمارات
وأضافت أن «رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد». ويتولى منصور منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وهو مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، فيما يتولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الوزراء وهو حاكم دبي.

وتابعت الوكالة «بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي».

وإلى جانب منصب مستشار الأمن الوطني، يتولى طحنون مناصب عديدة في الدولة النفطية الثرية بينها رئاسة مجلس إدارة صندوقها السيادي، وقد كان أخيرا خلف حملة الإمارات لإصلاح علاقاتها مع قطر وتركيا وإيران.

ومنذ أن تسلم الشيخ محمد بن زايد رئاسة الإمارات، كانت الأنظار منصبة على منصب ولي عهد أبوظبي الشاغر. ونجله خالد بن محمد هو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. ولطالما كان ينظر إلى محمد بن زايد آل نهيان على أنه رجل البلاد القوي وحاكمها الفعلي الذي يقف وراء صعودها الدبلوماسي منذ سنوات حتى قبل توليه الرئاسة. وأصبح محمد وليا للعهد في نوفمبر 2004، وهو ثالث أبناء زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات. وشغل أيضا منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي.

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