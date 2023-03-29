الرئيس السوري يعين وزيرا جديدا للنفط في تعديل وزاري

القاهرة - بوابة الوسط

قال الإعلام الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس بشار الأسد عين وزيرا جديدا للنفط وبدل أربعة وزراء آخرين في تعديل وزاري.

وورد في تقرير الإعلام أنه عين فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا لبسام طعمة. وكان قدور مديرا عاما للشركة السورية للنفط في العامين الماضيين، وفق وكالة «رويترز».

وعين الأسد محسن عبدالكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبدالقادر جوخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزيرا للدولة.

أكبر تعديل وزاري منذ انتخاب الأسد في 2021

والتعديل هو أكبر تعديل وزاري يجريه الأسد منذ انتخابه في 2021 لتولي الرئاسة سبعة أعوام أخرى، وأجرى الأسد في 2021 تعديلا في مناصب قليلة فقط في الحكومة. وبدل الأسد وزير دفاعه في أبريل 2022.

وكلف الصراع المشتعل منذ 2011 سورية كثيرا من إنتاجها المحلي من النفط، لا سيما إنتاج حقول شمال شرق البلاد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. ويقول خبراء بقطاع النفط إنه نتيجة لذلك زاد اعتماد سورية على شحنات النفط الإيراني، لكن تغليظ العقوبات على إيران وسورية وحلفائهما ونقصا حادا في العملة الصعبة زادا من صعوبة الحصول على الإمدادات الكافية في العام الماضي.