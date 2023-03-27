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تونس تدعو الاتحاد الأوروبي إلى «تفهّم خصوصية المرحلة» لإنجاح مسار الإصلاح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 07:23 مساء
تونس تدعو الاتحاد الأوروبي إلى «تفهّم خصوصية المرحلة» لإنجاح مسار الإصلاح
وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار. (أ ف ب)
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دعت تونس الإثنين الاتحاد الأوروبي إلى «تفهّم خصوصية الوضع»، وذلك ردًا على تصريحات متتالية لقادة أوروبيين حذروا فيها من تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد والمخاطر المحتملة على أوروبا.

وأتت الدعوة في بيان أصدرته الخارجية التونسية عقب استقبال وزير الخارجية نبيل عمّار في تونس المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني، وفق «فرانس برس».

ونقل البيان عن عمّار قوله إن بلاده تدعو «الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما جرى تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديموقراطية حقيقية».

 الدعم الاقتصادي والمالي من الاتحاد الأوروبي
وأضاف أنّ «بلادنا تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوا الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف «ضغط الهجرة». 

 «الوضع في تونس خطير للغاية»
وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع الفائت أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. وحذر بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن «الوضع في تونس خطير للغاية».

وقال «إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع». وردّت الخارجية التونسية يومها على تصريحات بوريل بوصفها بـ«غير المتناسبة».

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادّة وتخوض مفاوضات متقدّمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.

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