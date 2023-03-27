  • Alwasat News
Atwasat

البرلمان العراقي يقر تعديلات لا تحظى بشعبية لقانون الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 06:11 مساء
البرلمان العراقي يقر تعديلات لا تحظى بشعبية لقانون الانتخابات
جلسة سابقة للبرلمان العراقي. (الإنترنت)
alwasat radio

أقر البرلمان العراقي اليوم الاثنين تعديلات على قانون الانتخابات في خطوة أثارت غضب نواب مستقلين وأحزاب صغيرة تقول إن التشريع الجديد قد يضعف من فرصها، وفق وكالة «رويترز».

وتلغي التعديلات قانون الانتخابات، الذي أجريت بموجبه آخر انتخابات برلمانية في عام 2021، استجابة لضغوط فرضتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تطالب بقانون انتخابات أكثر نزاهة ورحيل النخبة الحاكمة في العراق. وقُتل أكثر من 560 شخصا، معظمهم من المتظاهرين العزل ومن قوات الأمن أيضا، منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في أكتوبر 2019 تطالب بإصلاح نظام سياسي يعتبره كثيرون غارقا في الفساد.

 الإطار التنسيقي العراقي
وقال نواب بالبرلمان إن التعديلات الجديدة دفع بها ائتلاف من الأحزاب الشيعية يعرف باسم الإطار التنسيقي، وهو تحالف من فصائل متحالفة مع إيران وتسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان. وفي الانتخابات العامة الأخيرة، كا  مقتدى الصدر هو الفائز الأكبر بحصوله على 73 مقعدا، لكن الصدر أمر كتلته بالاستقالة بعد جمود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة استمر شهورا.

وعزز قرار الصدر بالانسحاب من البرلمان ومن المشهد السياسي من قوة السياسيين المنافسين المدعومين من إيران في البرلمان. وقال النائب المستقل هادي السلامي «الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على البرلمان تخطط لفرض سيطرتها وإبعاد المستقلين. إنهم يريدون سحقنا». وحاول النواب الرافضون لتعديل القانون عرقلة بدء الجلسة بالصراخ والهتاف بالقرب من منصة رئيس البرلمان.

وصرخ أحد النواب بينما كان يطلق صفارة من الصفارات التي يستخدمها حكام المباريات احتجاجا على عقد الجلسة «كلا كلا لتغيير القانون. نحن نرفض عملية مصادرة الديمقراطية الحقيقة». وقال نواب إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمر قوات الأمن بإخراج النواب الذين حاولوا وقف التصويت من قاعة الجلسة.

ودافعت الأحزاب التي صوتت لصالح تعديل القانون عن موقفها وقالت إنه تمت مراعاة الإجراءات الديمقراطية في تشريع القانون الجديد وأقرته الأغلبية. وقال النائب الشيعي عارف الحمامي «البرلمان صوت للقانون الجديد بعد أن حصل توافق بين الكتل السياسية ولا داعي لكل هذه الفوضى».

وحذرت أحزاب المعارضة ومحللون من أن تصويت البرلمان قد يؤدي إلى احتجاجات وتجدد الاضطرابات في العراق. وقال المستشار السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد «تغيير القانون بطريقة تؤدي إلى خدمة مصالح الأحزاب السياسية الكبيرة هي خطوة واضحة للسيطرة على كل من الحكومة والبرلمان وكثير من العراقيين لن يقبلوا هذا الأمر. المظاهرات قد تعود قريبا».

وسيطبق قانون الانتخابات الجديد في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي لم يحدد موعدها بعد، وانتخابات مجالس المحافظات التي طالب البرلمان بإجرائها في السادس من نوفمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر.. النيابة تطلب السجن خمس سنوات للصحفي إحسان القاضي بتهمة «تمويل أجنبي»
الجزائر.. النيابة تطلب السجن خمس سنوات للصحفي إحسان القاضي بتهمة ...
رئيس مجلس السيادة السوداني: نريد بناء قوات مسلحة بعيدة عن السياسة
رئيس مجلس السيادة السوداني: نريد بناء قوات مسلحة بعيدة عن السياسة
الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية المحتلة
الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية ...
العراق يعطل الدوام الرسمي الإثنين لسوء الأحوال الجوية
العراق يعطل الدوام الرسمي الإثنين لسوء الأحوال الجوية
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب مستقلة
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
المزيد
البرلمان العراقي يقر تعديلات لا تحظى بشعبية لقانون الانتخابات
البرلمان العراقي يقر تعديلات لا تحظى بشعبية لقانون ......
الحكومة اللبنانية تتراجع عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي
الحكومة اللبنانية تتراجع عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي...
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتعهدان الاجتماع قبل نهاية رمضان
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتعهدان الاجتماع قبل نهاية ......
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب مستقلة
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب......
العراق يعطل الدوام الرسمي الإثنين لسوء الأحوال الجوية
العراق يعطل الدوام الرسمي الإثنين لسوء الأحوال الجوية...
المزيد