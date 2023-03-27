  • Alwasat News
Atwasat

تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب مستقلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 10:41 صباحا
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب مستقلة
متظاهرون يرفعون العلم العراقي في بغداد، 27 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أقرّ البرلمان العراقي فجر الإثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مثيرا للجدل قبل تظاهرات أكتوبر 2019، ليثير التعديل غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة من جديد والتي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى، وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة، بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أم المجلس صوّت في «جلسته السادسة عشرة.. فجر اليوم الإثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018»، وفق وكالة «فرانس برس».

- العراق يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ 10 سنوات

ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بغالبيتها من إيران، وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019، حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، في انتخابات العام 2021 بنحو 70 مقعداً من أصل 329.

وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر على أساس القانون المعدّل.

قانون مختلف في كردستان
أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، فستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر وفق قانون مختلف.

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.

ويرى الباحث السياسي في «ذي سنتشري فاونديشن»، سجاد جياد، أن اعتماد الدائرة الواحدة «يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد»، في المقابل، «سيجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة المنافسة على مستوى المحافظات».

وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ«سانت ليغو»، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.

الأحزاب الصغيرة «سوف تسحق»
ورأى سجاد جياد في تغريدة أن احتساب الأصوات على الطريقة النسبية «يخدم كذلك الأحزاب الكبرى، ويجعل من الممكن بالنسبة لمرشحيهم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات أساساً بالفوز بمقاعد».

وقال النائب علاء الركابي، من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان لوكالة «فرانس برس»، إن «الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان» وأنها «سوف تسحق»، إذا ما طبّق القانون الجديد.

وأفاد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي لوكالة «فرانس برس»، أن كتلته تدعم القانون لأنه «يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية»، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)

حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)
«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس
خلونا نحلموا 4 (ح2)

خلونا نحلموا 4 (ح2)
«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة

«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة
«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟

«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة

مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟

ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟
رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس
مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس
الرياض تستضيف القمة العربية على مستوى القادة في 19 مايو
الرياض تستضيف القمة العربية على مستوى القادة في 19 مايو
الجزائر.. النيابة تطلب السجن خمس سنوات للصحفي إحسان القاضي بتهمة «تمويل أجنبي»
الجزائر.. النيابة تطلب السجن خمس سنوات للصحفي إحسان القاضي بتهمة ...
رئيس مجلس السيادة السوداني: نريد بناء قوات مسلحة بعيدة عن السياسة
رئيس مجلس السيادة السوداني: نريد بناء قوات مسلحة بعيدة عن السياسة
الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية المحتلة
الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
المزيد
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتعهدان الاجتماع قبل نهاية رمضان
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتعهدان الاجتماع قبل نهاية ......
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب مستقلة
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط معارضة أحزاب......
العراق يعطل الدوام الرسمي الإثنين لسوء الأحوال الجوية
العراق يعطل الدوام الرسمي الإثنين لسوء الأحوال الجوية...
الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية المحتلة
الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية ......
رئيس مجلس السيادة السوداني: نريد بناء قوات مسلحة بعيدة عن السياسة
رئيس مجلس السيادة السوداني: نريد بناء قوات مسلحة بعيدة عن ......
المزيد