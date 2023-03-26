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العراق يُعطل الدوام الرسمى الاثنين لسوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 11:46 مساء
العراق يُعطل الدوام الرسمى الاثنين لسوء الأحوال الجوية
مياه متراكمة في أحد شوراع العراق بعد موجة أمطار غزيرة، الأحد 26 مارس 2023 (تويتر)
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعطيل الداوم الرسمي، الاثنين، في البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، إلى استثناء المؤسسات الأمنية والخدمية من القرار.

أمطار غزيرة في عدة مدن عراقية
وفي وقت سابق، الأحد، قالت وكالة الأنباء العراقية إن عدة محافظات قررت تعطيل الدوام الرسمي غدًا الاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد اليوم الأحد.

وتشهد عدة مناطق موجة أمطار غزيرة أخرى متوقعة على بعض المناطق، ولذلك قررت السلطات تعطيل الدوام لإتاحة المجال أمام السلطات المعنية لسحب المياه من الطرق الرئيسية.

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