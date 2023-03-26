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الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 08:20 مساء
الخارجية الفلسطينية تتهم مستوطنين بحرق منزل بالضفة الغربية المحتلة
رجال إطفاء يخمدون نارًا مشتعلة في منزل فلسطيني بالقرب من رام الله في الضفة الغربية. (الإنترنت)
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اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية من وصفتهم بأنهم «عناصر الإرهاب اليهودي» بإضرام النار في منزل بالضفة الغربية المحتلة الأحد، لكن شرطة الاحتلال قالت إن الحريق كان حادثًا على ما يبدو.

وتزايد التوتر في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف، ولم يسفر الحريق الذي وقع قبل الفجر في بلدة سنجل عن أي إصابات، وفق «رويترز». 

وقال أحمد عواشرة صاحب المنزل الذي لحقت به أضرار بالغة إنه استيقظ على صوت تحطم نافذة وتمكن من إخراج أطفاله الأربعة وزوجته قبل أن تمتد ألسنة اللهب. وأضاق «الخطر كان يدوب قريب، أنا مبسوط إني قدرت أنقذ أولادي وأطلعهم».

 سيارات «ركابها من المستوطنين اليهود»
وقال أحد سكان سنجل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه رأى سيارات «ركابها من المستوطنين اليهود» في مكان قريب قبل الحادث بدقائق.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية «عناصر الإرهاب اليهودي» بالوقوف وراء الحادث، لكن الشرطة الإسرائيلية التي أرسلت محققين إلى الموقع قالت في بيان إن الحريق «نجم على الأرجح عن ماس كهربائي وليس إضرام نار متعمدا».

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وقالت الخارجية الفلسطينية «تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه العقلية الاستعمارية العنصرية المتطرفة التي تشعل الحرائق في ساحة الصراع ولا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن».

 جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد
ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة تعليقا على الحادث «حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، من خلال تصعيد حربها ضد شعبنا الفلسطيني قتلًا وحرقًا وإبادة واقتحامات للمقدسات».

وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تقام على أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، غير شرعية. ويرفض الإسرائيليون ذلك.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن إطلاق نار من سيارة مساء يوم السبت في بلدة حوارة على بعد 13 كيلومترا من سنجل، مما أدى إلى إصابة جنديين. وكانت الواقعة هي ثالث إطلاق نار على إسرائيليين في حوارة في غضون شهر.

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