مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد انتشال جثث 29 مهاجرا من دول إفريقية، بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد.

وقال الناطق باسم الحرس، في بيان، إنه جرى كذلك «إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية»، مشيرا إلى ثلاث حوادث غرق، بحسب وكالة «فرانس برس»..