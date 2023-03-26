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مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 03:03 مساء
مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس
مهاجرون من أفريقيا في قارب متهالك استخدم لتهريبهم نحو الساحل الإيطالي حين اعترضتهم السلطات التونسية قبالة مدينة صفاقس، 4 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد انتشال جثث 29 مهاجرا من دول إفريقية، بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد.

وقال الناطق باسم الحرس، في بيان، إنه جرى كذلك «إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية»، مشيرا إلى ثلاث حوادث غرق، بحسب وكالة «فرانس برس»..

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