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مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 12:39 مساء
مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة
إطارات مشتعلة في جنين خلال اقتحام إسرائيلي، 7 مارس 2023. (أ ف ب)
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قتل شاب فلسطيني، الخميس، الأول من رمضان، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، «استشهاد الشاب أمير عماد أبوخديجة (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم»، وتابعت أن الشاب «وصل إلى المستشفى وهو مصاب برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية».

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أن «المشتبه به كان متورطا في عدد من عمليات إطلاق النار على بلدات إسرائيلية وقوات الأمن»، وادعى أن «الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية قامت بعملية مشتركة في بلدة شوفة المجاورة لطولكرم». وأضاف جرى «تطويق الشقة التي كان يختبئ بها المشتبه به»، زاعما أن الشاب «وجه نيران مسدسه على القوات داخل الشقة فردوا بالذخيرة الحية، تم تحديد إصابة».

- مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

عملية اغتيال بعد مباحثات «استعادة الهدوء»

ونعت مجموعة تسمي نفسها «كتيبة طولكرم» الشاب أبوخديجة «أحد قادة ومؤسسي كتيبة طولكرم الذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة في عزبة شوفة».

وتقع قرية شوفة بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. ويأتي مقتل أبوخديجة بعد أيام من مباحثات جمعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة مسؤولين أردنيين ومصريين وأميركيين في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

وناقشت المباحثات «استعادة الهدوء» وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان. والأربعاء، قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند أمام مجلس الأمن «أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات (...) وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة»، في إشارة إلى تزامن عيدي الفطر والفصح هذا العام ودخول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.

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