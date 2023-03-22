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الجامعة العربية: 370 مليون عربي يعانون من شح المياه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 08:00 مساء
الجامعة العربية: 370 مليون عربي يعانون من شح المياه
طفل يشرب مياه (صورة تعبيرية)
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جددت جامعة الدول العربية نداءها بتسليط الضوء والاهتمام بالوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهورًا مقلقًا، مذكرةً بأن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي لا يزالون يعانون من شح المياه، ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه، كما لا يزال ما يربو عن 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي.

تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير
جاء نداء الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حاليًا في نيويورك. ونبهت في ذات السياق إلى آثار نقص الأمطار التي أدت إلى تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير.

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الجامعة العربية تطالب بوقف سرقة المياه الفلسطينية
كما أكدت مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه وفقًا للمواثيق الدولية، وقرارات مجلس جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للمياه، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوقف سرقة المياه الفلسطينية ونهبها من طرف القوة القائمة بالاحتلال لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وبالنسبة للمياه المشتركة بين الدول العربية وجوارها، شددت الجامعة العربية على ضرورة التوصل لاتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من المياه وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحًا للسيطرة أو سببًا للعداء بين الدول.

وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة دعمها الحقوق المائية السورية والعراقية في نهري دجلة والفرات والجولان العربي السوري المحتل، مطالبة دول الجوار بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بتلك الحقوق، كما تجدد مواقفها حيال مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الحقوق المائية لكل من مصر والسودان ويلحق أضرارًا بحصتهما التاريخية من مياه نهر النيل، وهو المصدر المائي الرئيسي لهما، معبرة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجانب الإثيوبي في ملء السد على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.

وعلى صعيد آخر، أعربت جامعة الدول العربية عن دعمها للاستراتيجية الوطنية الصومالية للموارد المائية، والتي تهدف إلى حماية الشعب الصومالي من آثار الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أعوام وإنقاذه من شبح المجاعة التي تهدد السكان.

دعم استراتيجيات الأمن المائي العربي
وشددت في ختام بيانها على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها دعم استراتيجيات الأمن المائي العربي، أخذًا في الاعتبار الترابط الوثيق بين موضوعات التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وتشير إلى أن تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالمياه يتطلب مضاعفة الإنفاق الحالي لأكثر من أربع مرات، وهو أمر غير متاحٍ لكثير من الدول العربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تشهدها، مما يستدعى حشد مزيدٍ من الموارد المالية من كافة الشركاء بهدف تعزيز الأمن المائي العربي.

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