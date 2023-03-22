  • Alwasat News
Atwasat

تبون: السفير الجزائري «سيعود قريبا» إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 03:41 مساء
تبون: السفير الجزائري «سيعود قريبا» إلى فرنسا
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية بالجزائر، 8 نوفمبر 2021. (الرئاسة الجزائرية)
alwasat radio

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مقابلة تلفزيونية، أن السفير الجزائري في فرنسا، الذي استُدعي مطلع فبراير، بعد خلاف بين البلدين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية، «سيعود قريبا» إلى باريس، وفق وكالة «فرانس برس».

استدعت الجزائر سفيرها سعيد موسى، احتجاجا على ما اعتبرتها «عملية إجلاء سرية» جرت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكنت الناشطة الفرنسية -الجزائرية أميرة بوراوي من التوجه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.

وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون في مقابلة مع قناة «الجزيرة» مساء الثلاثاء، إن «علاقتنا مع فرنسا متذبذبة». وأضاف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء «الجزائرية» الرسمية عن المقابلة، أنّ «السفير الجزائري سيعود قريبا إلى باريس».

تحسن العلاقات بين الجزائر وباريس
بعد برود طغى على العلاقات بين البلدَين منذ خريف العام 2021، بدأت باريس والجزائر في تحسين هذه العلاقات لمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي. حينها، وقع رئيسا الدولتين إعلانا مشتركا لاستئناف التعاون الثنائي.

في 20 فبراير، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي وشخص خامس تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج «غير القانوني» للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر. وبوراوي فرنسية جزائرية عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات» ضدّ ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي.

في يونيو 2020، حُكم على بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاما، بالحبس عاما واحدا، لكنّها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: ما هو الفطر الأسود في البصل؟

«تحقيقات»: ما هو الفطر الأسود في البصل؟
المحلة أوباري يواجه تحدي طمينة في نهائي كأس القدم المصغرة

المحلة أوباري يواجه تحدي طمينة في نهائي كأس القدم المصغرة
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «JEHAD & JGRAM»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «JEHAD & JGRAM»
انتقادات لوضع آخر غوريلا بالأسر في تايلاند

انتقادات لوضع آخر غوريلا بالأسر في تايلاند
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه
«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية (فيديو)

«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية ...
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه

تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟

هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟
كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!

كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!
«مهينة وخطيرة».. واشنطن تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين

«مهينة وخطيرة».. واشنطن تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين
قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار في رمضان

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار ...
النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في السيتي

النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في...
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان

السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان
النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج

النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران

ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران
علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي

علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي
المنتخب يستقبل محترفيه قبل التوجه لتونس العاصمة وسط استمرار غياب بن علي وعلاج السلتوا

المنتخب يستقبل محترفيه قبل التوجه لتونس العاصمة وسط استمرار غياب بن علي وعلاج ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وسط سجال سياسي.. مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم التعاون مع تونس
وسط سجال سياسي.. مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم ...
الاحتلال الإسرائيلي يحاكم «قارب صيد فلسطيني»
الاحتلال الإسرائيلي يحاكم «قارب صيد فلسطيني»
قصف عدواني إسرائيلي يخرج مطار حلب من الخدمة
قصف عدواني إسرائيلي يخرج مطار حلب من الخدمة
بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء مستوطنات بالضفة الغربية
بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء مستوطنات ...
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في ......
المزيد
الإعدام غيابيًا لمتهمين باختطاف ناشط جنوب العراق
الإعدام غيابيًا لمتهمين باختطاف ناشط جنوب العراق...
تبون: السفير الجزائري «سيعود قريبا» إلى فرنسا
تبون: السفير الجزائري «سيعود قريبا» إلى فرنسا...
رويترز: تصعيد على خطوط المواجهة يختبر الهدوء المستمر في اليمن
رويترز: تصعيد على خطوط المواجهة يختبر الهدوء المستمر في ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء مستوطنات بالضفة الغربية
بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء ......
المزيد