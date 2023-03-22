  • Alwasat News
Atwasat

بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء مستوطنات بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 01:47 مساء
بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء مستوطنات بالضفة الغربية
فلسطيني يحمل لافتة رافضة للاستيطان الإسرائيلي. (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ليست لديها خطة لبناء مستوطنات جديدة في منطقة بالضفة الغربية المحتلة كانت قد أخلتها العام 2005 بموجب قانون ألغاه الائتلاف الحاكم المكون من تيارات دينية متشددة هذا الأسبوع.

وأثار قرار الإلغاء الصادر، أمس الثلاثاء، احتجاجات من الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة في الضفة الغربية، وكذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة رويترز. 

وألغى الكنيست جزءًا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005. ورحب المستوطنون بهذه الخطوة. في ذلك الوقت، أشرف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أريئيل شارون الذي كان مثلا للمستوطنين قبل أن يتحول إلى صانع سلام، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة، بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

عودة مستوطنات قرب نابلس
ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق، لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة. ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش، وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسرا قبل هدم منازلهم.

واستخدمت الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة مستوطنة «حومش» كرمز لمطالبها. في العام 2009، عادت مجموعة من المستوطنين إلى موقع المستوطنة وبنوا مدرسة دينية يهودية قبل أن تخرجهم منها القوات الإسرائيلية عشرات المرات، لكن الجيش الإسرائيلي عاد وسمح لهم بالبقاء.

وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن «قلقها البالغ» إثر الخطوة التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه
«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية (فيديو)

«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية ...
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه

تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟

هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟
كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!

كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!
«مهينة وخطيرة».. واشنطن تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين

«مهينة وخطيرة».. واشنطن تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين
قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار في رمضان

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار ...
النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في السيتي

النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في...
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان

السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان
النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج

النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران

ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران
علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي

علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي
المنتخب يستقبل محترفيه قبل التوجه لتونس العاصمة وسط استمرار غياب بن علي وعلاج السلتوا

المنتخب يستقبل محترفيه قبل التوجه لتونس العاصمة وسط استمرار غياب بن علي وعلاج ...
تأهب أمني في مدن أميركية ومخاوف من اضطرابات حال اعتقال دونالد ترامب

تأهب أمني في مدن أميركية ومخاوف من اضطرابات حال اعتقال دونالد ترامب
كاريكاتير خيري - الغلاء

كاريكاتير خيري - الغلاء
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات

الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام ...
الرئيس التونسي يقيل رئيس «لجنة الصلح الجزائي» أحد أهم مشاريعه السياسية
الرئيس التونسي يقيل رئيس «لجنة الصلح الجزائي» أحد أهم مشاريعه ...
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة
وسط سجال سياسي.. مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم التعاون مع تونس
وسط سجال سياسي.. مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم ...
الاحتلال الإسرائيلي يحاكم «قارب صيد فلسطيني»
الاحتلال الإسرائيلي يحاكم «قارب صيد فلسطيني»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في ......
المزيد
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء مستوطنات بالضفة الغربية
بعد التعديل التشريعي..الاحتلال يتنصل من خطط إعادة بناء ......
قصف عدواني إسرائيلي يخرج مطار حلب من الخدمة
قصف عدواني إسرائيلي يخرج مطار حلب من الخدمة...
الاحتلال الإسرائيلي يحاكم «قارب صيد فلسطيني»
الاحتلال الإسرائيلي يحاكم «قارب صيد فلسطيني»...
وسط سجال سياسي.. مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم التعاون مع تونس
وسط سجال سياسي.. مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة ......
المزيد