قصف عدواني إسرائيلي يخرج مطار حلب من الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إن مطار حلب خرج عن الخدمة نتيجة أضرار وقعت به بعد عدوان جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة اليوم.

ونقل التليفزيون الرسمي السوري عن وزارة النقل قولها إن «كافة الرحلات القادمة والمغادرة من المطار جرى تحويلها باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح»، وفقما نقلت وكالة «رويترز».