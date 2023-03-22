قصف عدواني إسرائيلي يخرج مطار حلب من الخدمة...

قالت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إن مطار حلب خرج عن الخدمة نتيجة أضرار وقعت به بعد عدوان جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة اليوم.
ونقل التليفزيون الرسمي السوري عن وزارة النقل قولها إن «كافة الرحلات القادمة والمغادرة من المطار جرى تحويلها باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح»، وفقما نقلت وكالة «رويترز».
وفي وقت سابق صباح اليوم، قال مسؤولون سوريون إن غارة عدوانية إسرائيلية أصابت محيط مطار حلب الدولي «ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار» وإيقاف العمليات هناك. وذكر مصدران من المخابرات بالمنطقة أن الضربة أصابت مستودع أسلحة.
هجمات إسرائيلية متكررة
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات هجمات على ما يزعم أنه أهداف مرتبطة بإيران في سورية، وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر. وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم».
وأحجم ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق. وقال المصدران في المخابرات بالمنطقة إن الضربة أصابت مستودعًا تحت الأرض للذخيرة مرتبطًا بمطار النيرب العسكري القريب، حيث جرى تخزين أنظمة صواريخ وصلت على متن عدد من الطائرات العسكرية الإيرانية.
وتقول سورية إن الضربات تعرقل عمليات إغاثة المنكوبين من الزلزال الذين هم في أمس الحاجة إليها. ونددت إيران وروسيا، وهي أكبر داعم للنظام السوري، بالضربات. ونفت دمشق ما قيل عن أن إيران لها وجود عسكري مكثف في سورية. ويزور كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين سورية بشكل متكرر ووقع الجانبان اتفاقات بشأن إمدادات أسلحة متطورة.
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