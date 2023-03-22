وسط سجال سياسي.. مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم التعاون مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، الاستعداد لمواصلة دعم آفاق التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الخارجية التونسية رفضها تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي تحدث عن مخاوف من «انهيار» الوضع في تونس، واعتبرتها «غير متناسبة».

وخلال لقاء أقيم على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وفد رفيع المستوى عن المفوضية الأوروبية إلى تونس، برئاسة خيرت يان كوبمان، المدير العام للإدارة العامة للجوار وسياسة التوسع بالمفوضية الأوروبية، ثمّن رئيس ديوان وزير الشئون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم، رئيس ديوان وزير الشئون الاجتماعية، متانة العلاقات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الأوروبي والدعم المتواصل لتونس في تنفيذ مسارها الإصلاحي والتنموي، مبينا أهمية مواصلة هذا التعاون، لا سيما في مجالي الهجرة والتنمية.

تونس والاتحاد الأوروبي.. توتر سياسي

ويتزامن ذلك مع سجال سياسي بين تونس والاتحاد الأوروبي على خلفية إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. وحذّر بوريل إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن «الوضع في تونس خطير للغاية».

في المقابل قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن «التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة، سواء بالنظر إلى القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا».