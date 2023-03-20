وزير إسرائيلي يستفز الفلسطينيين بتصريحات عنصرية

القاهرة - بوابة الوسط

تسبّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، في استفزاز واضح للفلسطنيين، بعدما زعم اليميني المتطرف عدم وجود شعبٍ فلسطيني، وهو ما اعتبرها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تصريحات تحريضية ودليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف.

وقال أشتية اليوم الإثنين: «هذه التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، وأن الأراضي الفلسطينية (مُتنازع عليها)، وأنها أرض الميعاد.. ادعاءات واهية ووهمية».

وكان سموطريتش صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر «لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني»، وفق ما جاء في مقطع مصوّر جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وأضاف سموطريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة «محو» بلدة حوارة الفلسطينية معلنًا: «بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم».

وتابع «هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك.. اخترعوا شعباً وهمياً ويدّعون حقوقاً وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية». وأضاف «هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية.. التي يجب أن يسمعها العرب في إسرائيل وكذلك بعض اليهود المشككين في إسرائيل، هذه الحقيقة يجب أن تُسمع هنا في قصر الإليزيه، وفي البيت الأبيض في واشنطن، والجميع بحاجة لسماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأدلى سموطريتش بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري مباحثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني.

أشتية: تصريحات سموطريتش تنم عن عنجهية القوة والغطرسة

ورأى أشتية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تنم «عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا لأرضنا ولتاريخنا». وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن إسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ.

أما الرئاسة الفلسطينية فوصفت تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها «عنصرية.. ومحاولة لتزييف التاريخ وتزويره وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية». كما دانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، تصريحات سموطرتيش ووصفتها بأنها عنصرية.

وقالت الحركة إن هذه التصريحات «تكشف فاشية الاحتلال وعقليته العنصرية وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».

الأردن: تصريحات سموطريتش عنصرية تحريضية متطرفة

من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الإثنين تصريحات سموطريتش، معتبرة أنها عنصرية تحريضية متطرفة. وأكدت الوزارة «ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية».

وجاء في البيان إن «الوزارة تدين التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني».

«محو حوارة»

تصريح سموطريتش المثير للجدل ليس الأول من نوعه، إذ أنه دعا الشهر الماضي عبر حسابه على تويتر إلى «محو» بلدة حوارة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تعرض منشوره لإدانة دولية واسعة.

حينها كانت البلدة مسرحًا لهجوم بإطلاق النار نفذه فلسطيني وأدّى إلى مقتل إسرائيليين اثنين. وعلى الإثر، هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة وأحرقوا عدداً من المنازل وعشرات المركبات.

مباحثات شرم الشيخ

جرت المباحثات في شرم الشيخ بمشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومسؤولين من كلٍ من مصر والأردن والولايات المتحدة. وجدّد الجانبان اللذان كان قد اجتمعا الشهر المنصرم في مدينة العقبة الأردنية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

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وبحسب البيان المصري تضمّنت المناقشات «التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة ستة أشهر».

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الذي شارك بالاجتماع، إن المباحثات «اتسمت بالصعوبة». وبالتزامن مع مباحثات شرم الشيخ، أطلق فلسطيني النار على مركبة إسرائيلية في بلدة حوارة وأصاب إسرائيلي بجروح خطيرة قبل أن يتم اعتقاله وتحويله للتحقيق.

وفي نهاية فبراير، حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إسرائيل والفلسطينيين على إنهاء العنف فورًا وطالب الطرفين بالتحلي بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل استفزازي أو تحريض على العنف.

منذ بداية العام، أودى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 86 فلسطينيًا (بما في ذلك أعضاء جماعات المسلحة ومدنيين، بما في ذلك القُصّر)، و14 مدنياً (من بينهم ثلاثة قاصرين) وشرطي إسرائيلي، بالإضافة إلى مواطن أوكراني، بحسب حصيلة لوكالة «فرانس برس» من مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.