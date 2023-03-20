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«نصفهم دون سن الخامسة».. دراسة: الجفاف تسبّب في وفاة 43 ألف شخص بالصومال خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 01:54 مساء
«نصفهم دون سن الخامسة».. دراسة: الجفاف تسبّب في وفاة 43 ألف شخص بالصومال خلال 2022
آثار الجفاف في الصومال. (الإنترنت)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن «الجفاف قد يكون خلف وفاة 43 ألف شخص في الصومال في 2022، نصفهم من الأطفال دون الخامسة».

ووفق تقارير أممية، نزح أكثر من 755 ألف شخص داخليًا في الصومال بسبب الجفاف الشديد هذا العام، وبهذا يصل العدد الإجمالي للنازحين إلى مليون شخص منذ يناير 2021 عندما بدأ الجفاف، بحسب وكالة «يورو نيوز».

- منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر

ويشهد الصومال فترة جفاف تاريخية لمدة عامين – وهو وضع لم يشهد له مثيل منذ أكثر من 40 عامًا – ومن شأن احتجاب الأمطار المتوقع للموسم الخامس أن يؤدي إلى تشريد المزيد من العائلات، حيث تلوح المجاعة في الأفق.

مستويات جوع متأزمة
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع المتأزمة في الصومال من نحو خمسة ملايين إلى أكثر من سبعة ملايين في الأشهر المقبلة، ويتفاقم ذلك بسبب آثار تغيّر المناخ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الصراع في أوكرانيا.

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