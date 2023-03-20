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العراق يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 12:39 مساء
العراق يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ 10 سنوات
مشهد من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد في 9 مارس 2023. (أ ف ب)
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صوت مجلس النواب العراقي فجر اليوم الإثنين على تحديد نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة. وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فقد صوت المجلس على «موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 نوفمبر 2023».

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، حسب وكالة «فرانس برس». وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

نائب عراقي: مجالس المحافظات «بوابة فساد»
وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، والتي كانت مطلبا من مطالب المتظاهرين.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي «لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة ولها صلاحيات إدارية ومالية واسعة».

وأعرب النائب علاء الركابي رئيس كتلة امتداد المنبثقة عن احتجاجات تشرين، في اتصال مع «فرانس برس»، عن رفض العودة إلى مجالس المحافظات.
وقال إن «الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئا». وأضاف «نرى أنها باب لأبواب الفساد ونرفض إعادة مجالس المحافظات».

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