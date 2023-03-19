إصابة مستوطنين في إطلاق نار قرب حوارة بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة لدى إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت قناة «كان» التابعة للهيئة إن فلسطينيًا أطلق النار على سيارة تقل مستوطنين، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة فيما وصفت جراح الآخر بالطفيفة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تنفذ عملية مطاردة مكثفة لإلقاء القبض على منفذ العملية الذي لاذ بالفرار، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر: «وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار في بلدة حوارة.. التفاصيل قيد المراجعة».

اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة واشتعال الأوضاع

ويحذر مراقبون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية من أن يؤدي نهج حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتانياهو التي توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة واشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.

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تشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.

وأسفر هذا التصعيد عن سقوط 89 قتيلًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري 2023، فيما قُتِل 14 إسرائيليًا في عمليات نفذها فلسطينيون.