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الرئيس الإيراني يتلقى دعوة من ملك السعودية لزيارة المملكة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 04:48 مساء
الرئيس الإيراني يتلقى دعوة من ملك السعودية لزيارة المملكة
صورة مركبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (يسار)، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. (الإنترنت)
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رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين كما أعلن مسؤول في الرئاسة الإيرانية.

وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في تغريدة إن «الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني إلى زيارة المملكة ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما»، مضيفًا أن رئيسي «رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الحكومة الإيرانية تقترح على السعودية ثلاثة أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين، مشيرًا إلى أحدث الرسائل المتبادلة مع الرياض منذ اتفاق الجانبين على استئناف العلاقات.

استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي في طهران أن بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة أو يشير إلى موعد عقده.

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واتفقت إيران والسعودية في العاشر من مارس الجاري على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك بعد قطيعة استمرت سنوات. وجرى إعلان الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بعد محادثات على مدى أربعة أيام، لم يكن معلنًا عنها مسبقًا، في بكين بين كبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين.

 خطوات نحو تطبيع العلاقات مع البحرين
وأضاف أمير عبداللهيان أن طهران مستعدة لإعادة فتح السفارتين. وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعدما اقتحم محتجون سفارتها في طهران وسط خلاف بين البلدين حول إعدام الرياض رجل دين شيعيًا.

وأشار الوزير إلى أن إيران تأمل أيضًا في اتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع البحرين، الحليف الوثيق للسعودية.

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