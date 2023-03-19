حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الأحد اغتيال أحد قيادييها قرب منزله في ريف دمشق، إثر عملية نفذها «عملاء إسرائيليون»، وفق بيان وزعوه على وسائل الإعلام ونشره الإعلام المحلي.

وجاء في البيان «تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس (..) علي رمزي الأسود، أبو عبد الرحمن (31 عاماً)»، وهو لاجئ فلسطيني مقيم في مخيمات اللجوء في سورية، وقد التحق مبكراً في صفوف سرايا القدس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكر البيان أنه اغتيل صباح الأحد «بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق».

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قال مسؤول فلسطيني في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة «فرانس برس»، أن «عملية الاغتيال تمت بواسطة إطلاق النار بشكل مباشر قرب منزله» في منطقة قدسيا في ريف دمشق.

دفن «الشهيد» في مقبرة اليرموك الجديدة

وأضاف المصدر «سيصلّى على الشهيد المهندس في سرايا القدس يوم غد الاثنين، ليوارى الثرى بعد ذلك في مقبرة اليرموك الجديدة» في مخيم اليرموك.

وفي 12 نوفمبر 2019، قتل شخصان، أحدهما ابن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أكرم العجوري، في قصف للاحتلال الإسرائيلي في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري والفصيل الفلسطيني.

وفي 12 مارس، قُتل ثلاثة أشخاص جراء قصف شنه الاحتلال على مواقع عدة في وسط سورية وغربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما قتل في 19 فبراير، 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق المرصد.