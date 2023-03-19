  • Alwasat News
Atwasat

حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 02:55 مساء
حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق
عناصر من حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الأحد اغتيال أحد قيادييها قرب منزله في ريف دمشق، إثر عملية نفذها «عملاء إسرائيليون»، وفق بيان وزعوه على وسائل الإعلام ونشره الإعلام المحلي.

وجاء في البيان «تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس (..) علي رمزي الأسود، أبو عبد الرحمن (31 عاماً)»، وهو لاجئ فلسطيني مقيم في مخيمات اللجوء في سورية، وقد التحق مبكراً في صفوف سرايا القدس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكر البيان أنه اغتيل صباح الأحد «بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق».

- مقتل ثلاثة أطفال أشقاء في قصف إسرائيلي على غزة

قال مسؤول فلسطيني في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة «فرانس برس»، أن «عملية الاغتيال تمت بواسطة إطلاق النار بشكل مباشر قرب منزله» في منطقة قدسيا في ريف دمشق.

دفن «الشهيد» في مقبرة اليرموك الجديدة
وأضاف المصدر «سيصلّى على الشهيد المهندس في سرايا القدس يوم غد الاثنين، ليوارى الثرى بعد ذلك في مقبرة اليرموك الجديدة» في مخيم اليرموك.

وفي 12 نوفمبر 2019، قتل شخصان، أحدهما ابن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أكرم العجوري، في قصف للاحتلال الإسرائيلي في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري والفصيل الفلسطيني.

وفي 12 مارس، قُتل ثلاثة أشخاص جراء قصف شنه الاحتلال على مواقع عدة في وسط سورية وغربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما قتل في 19 فبراير، 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق المرصد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا

النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير خارجية تركيا يعلن من القاهرة عن لقاء مرتقب بين السيسي وإردوغان
وزير خارجية تركيا يعلن من القاهرة عن لقاء مرتقب بين السيسي ...
الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة
تونس.. سعيّد يعين أشدّ مناصريه كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفاً لشرف الدين
تونس.. سعيّد يعين أشدّ مناصريه كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفاً ...
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ...
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في ......
استقالة وزير الداخلية التونسي
استقالة وزير الداخلية التونسي...
المزيد
حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق
حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية...
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة...
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين ......
المزيد