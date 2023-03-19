إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة

القاهرة - بوابة الوسط

أمر النائب العام في قطر ، اليوم الأحد، بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأحد، أنه إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.

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وتابعت أنه «توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية، على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».