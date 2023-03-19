  • Alwasat News
Atwasat

إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 02:07 مساء
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي. (الإنترنت)
alwasat radio

أمر النائب العام في قطر ، اليوم الأحد، بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأحد، أنه إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.

- استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له

وتابعت أنه «توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية، على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
ووفق (قنا)، أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا

النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير خارجية تركيا يعلن من القاهرة عن لقاء مرتقب بين السيسي وإردوغان
وزير خارجية تركيا يعلن من القاهرة عن لقاء مرتقب بين السيسي ...
الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة
تونس.. سعيّد يعين أشدّ مناصريه كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفاً لشرف الدين
تونس.. سعيّد يعين أشدّ مناصريه كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفاً ...
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ...
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في ......
استقالة وزير الداخلية التونسي
استقالة وزير الداخلية التونسي...
المزيد
حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق
حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية...
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة...
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم
مصر تستضيف اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين ......
المزيد