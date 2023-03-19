الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها قرينته أسماء الأسد.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، كان رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

مراسم استقبال رسمية

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، طائرات حربية ترحيباً بزيارته، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وجرت للرئيس السوري مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن بأبوظبي.

ويرافق الأسد وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية وشؤون رئاسة الجمهورية والإعلام.