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تونس.. سعيّد يعين أشدّ مناصريه كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفاً لشرف الدين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 10:05 مساء
تونس.. سعيّد يعين أشدّ مناصريه كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفاً لشرف الدين
قيس سعيّد وكمال الفقي وزير الداخليّة التونسية الجديد. (الإنترنت)
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الرئيس التونسي قيس سعيّد يعيّن والي تونس كمال الفقي وزيرًا للداخليّة ليحلّ مكان توفيق شرف الدين الذي أعلن استقالته الجمعة، وفقا لبيان أصدرته رئاسة الجمهوريّة.

 وذكرت الرئاسة في البيان الذي نشرته ليل الجمعة - السبت أنّ «رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أصدر أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخليّة توفيق شرف الدين». وأضافت «كما أصدر أمرًا يقضي بتسمية كمال الفقي خلفًا له»، بحسب «يورو نيوز».

وكان شرف الدين المُقرّب من سعيّد قد أعلن استقالته الجمعة قائلًا إنّه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي. وكان هذا المحامي السابق أحد ركائز الحملة الانتخابيّة التي قادت سعيّد إلى الرئاسة عام 2019.

«أخلع عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية»
وأكّد شرف الدين، الذي يبلغ من العمر 54 عاماً، والذي تولى المنصب في أكتوبر 2021، في تصريحات للصحافة أنه قدم استقالته لسعيّد، الذي شكره على «تفهم وضعيتي وأذِن لي بأن أخلع عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية».

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وتُوفيت زوجة شرف الدين ووالدة أبنائهما الثلاثة في يونيو 2022 جراء إصابات بالغة من حريق نجم عن تسرّب غاز في منزل العائلة. وأضاف متحدثاً عن عائلته «تركت لي أمانة الأبناء وأزفت اللحظة لكي أعود إلى الأبناء وأتحمل هذه الأمانة».

مسيرة شرف الدين
تولى شرف الدين لفترة وجيزة حقيبة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بين سبتمبر 2020 ويناير 2021 قبل إقالته بضغط من حزب النهضة. وكان حزب النهضة حينذاك القوة الرئيسية في البرلمان، الذي علّق سعيّد أعماله في يوليو 2021 قبل أن يحلّه ويقيل المشيشي.

ثم أعاد سعيّد تعيين شرف الدين على رأس وزارة الداخلية في أكتوبر 2021، وأدى مذاك دوراً رئيسياً إلى جانب رئيس الدولة في إنشاء نظام رئاسي معزّز.

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