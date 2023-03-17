مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل فلسطيني اليوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت إن الشاب أشهر سكينا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن يزن عمر جميل خصيب البالغ 23 عامًا قُتل «بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة» قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حسب وكالة «فرانس برس».

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ومنذ بداية العام، لقي 86 فلسطينيا حتفهم برصاص الاحتلال، بحسب حصيلة أعدتها الوكالة الفرنسية من مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.