«فاو»: نحتاج 71 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إنها تحتاج نحو 71 مليون دولار لتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي 2023، إذ يواجه الملايين الجوع في ظل استمرار الصراع للعام التاسع على التوالي.

وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن العام 2023، التي أصدرتها أمس الخميس، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، وفق وكالة رويترز.

وكانت الأمم المتحدة جمعت في أواخر فبراير الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليار دولار لليمن الذي يشكل أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم. وأدى نقص التمويل إلى تقليص الوكالات في العامين الماضيين مشاريع المساعدات لليمن، ومن بينها الحصص الغذائية.