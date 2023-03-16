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بالأسماء.. القائمة الكاملة للتعديل الوزاري في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 08:23 مساء
بالأسماء.. القائمة الكاملة للتعديل الوزاري في الجزائر
قصر الحكومة في الجزائر (أرشيفية: الإنترنت)
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلًا وزاريًا شاملاً، حسب ما أفاد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية القائمة الكاملة للتشكيل الحكومي على النحو التالي:
- أحمد عطاف: وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
- إبراهيم مراد: وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- عبد الرشيد طبي: وزيرا للعدل.
- لعزيز فايد: وزيرا للمالية.
- محمد عرقاب: وزيرا للطاقة والمناجم.
- العيد ربيقة: وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق.
- يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
- عبد الحكيم بلعابد: وزيرا للتربية الوطنية.
- كمال بداري: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- ياسين ميرابي: وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين.
- صورية مولوجي: وزيرة للثقافة والفنون.
- عبد الرحمان حماد: وزيرا للشباب والرياضة.
- مريم بن ميلود: وزيرة للرقمنة والإحصائيات.
- كريم بيبي تريكي: وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- كوثر كريكو: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
- علي عون: وزيرا للصناعة والانتاج الصيدلاني.
- محمد عبد الحفيظ هني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.
- محمد طارق بلعريبي: وزيرا للسكن والعمران والمدينة.
- الطيب زيتوني: وزيرا للتجارة وترقية الصادرات.
- محمد بوسليماني: وزيرا للاتصال.
- لخضر رخروخ: وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
- طه دربال: وزيرا للري.
- يوسف شرفة: وزيرا للنقل.
- مختار ديدوش: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.
- عبد الحق سايحي: وزيرا للصحة.
- فيصل بن طالب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- بسمة عزوار: وزيرة للعلاقات مع البرلمان.
- فايزة دحلب: وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة.
- أحمد بداني: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية.
- ياسين المهدي وليد: وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
- يحيى بوخاري: أمينًا عامًا للحكومة.

كما عين الرئيس الجزائري كلاً من: عبد العزيز خلف، وزيرًا للدولة مستشارًا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد نذير العرباوي، مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية.

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