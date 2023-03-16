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بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 10:27 صباحا
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
لقاء بوتين وبشار الأسد في موسكو. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس السوري بشار الأسد ترحيب بلاده بأي مقترحات من روسيا لإقامة قواعد عسكرية جديدة أو زيادة عدد قواتها في بلاده.

وقال الأسد، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الوجود العسكري الروسي في بلاده «لا يجب أن يكون موقتا»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، عن مقابلة أجراها الرئيس السوري مع وكالة الإعلام الروسية.

- بدء لقاء بوتين مع الأسد في موسكو
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وأضاف الأسد: «إذا كانت لدى روسيا الرغبة في توسيع القواعد أو زيادة القوات، فإن هذه مسألة فنية أو لوجستية»، وتابع: «إذا كانت هناك مثل هذه الرغبة فإنه يعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سورية أمر جيد».

وتحتفظ روسيا بوجود عسكري كبير في سورية وهي حليف وثيق للأسد ودعمت حكومته في الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات من خلال شن ضربات جوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وساعد دعم موسكو العسكري الأسد على تحويل دفة الحرب لصالحه. ونقلت الوكالة الروسية عن الأسد قوله إن البلدين يخططان لتوقيع اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي في الأسابيع المقبلة.
 

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