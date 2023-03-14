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بوتين يستقبل الرئيس السوري في موسكو الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 10:13 مساء
بوتين يستقبل الرئيس السوري في موسكو الأربعاء
استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله إلى موسكو، 14 مارس 2023. (أ ف ب)
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يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، لإجراء محادثات في الكرملين، على ما ذكرت الرئاسة الروسية في بيان الثلاثاء.

وأشار الكرملين إلى أنه «ستجري مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي - السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالاضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سورية وحول البلاد»، بحسب «فرانس برس».

وذكرت الرئاسة السورية، من جانبها، أن الأسد وصل الثلاثاء موسكو في زيارة رسمية سيلتقي خلالها ببوتين. وكان في استقبال الأسد الذي يرافقه «وفد وزاري كبير»، في مطار موسكو ميخائيل بوغدانوف، ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولون آخرون، بحسب بيان للرئاسة السورية.

 الآلاف من الجنود الروس في سورية
وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء الحكومة السورية إلى جانب إيران، وقدمت لها منذ بداية النزاع في العام 2011 دعمًا دبلوماسيًا واقتصاديًا، ودافعت عنها في المحافل الدولية خصوصًا في مجلس الأمن الدولي حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السوري.

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وأسهم التدخل العسكري الروسي في سورية منذ سبتمبر 2015 بقلب ميزان القوى في النزاع لصالح الجيش السوري ومكنه من تحقيق انتصارات عدة في مواجهة الفصائل المعارضة وتنظيم «داعش» على حد سواء.

وينتشر في جميع أنحاء سورية الآلاف من الجنود الروس دعمًا للجيش السوري. كما تعمل مجموعة من أفراد الأمن الخاص الروسي في الميدان. وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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