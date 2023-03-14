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تونس: الإعدام لشخصين ضالعين في هجوم «إرهابي» استهدف السفارة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 04:56 مساء
تونس: الإعدام لشخصين ضالعين في هجوم «إرهابي» استهدف السفارة الأميركية
الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية في موقع انفجار قرب السفارة الأميركية في العاصمة التونسية. (أ ف ب)
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قضت محكمة تونسية بإدانة تونسيين بالإعدام لضلوعهما في هجوم استهدف سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس في العام 2020، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء.

وتحوّل عقوبة الإعدام في تونس بشكل مباشر إلى السجن المؤبد. وفي السادس من مارس 2020 استهدف مسلحان كانا على متن دراجة نارية بهجوم انتحاري دورية أمنية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة التونسية، بحسب «فرانس برس».

قتل خلال الهجوم المسلحان وشرطي وأصيب أربعة من عناصر الشرطة ومواطن بجروح. وحوكم خمسة أشخاص بتهمة التورط في هذا الهجوم بينهم اثنان في حالة سراح.

 القضاء على «الإرهابيين» في السنوات الأخيرة
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاعدام شنقًا في حق اثنين وبالسجن المؤبد لمتهم ثالث، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وأوقفت تونس تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1991. كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث وأربع سنوات للمتهمين الآخرين. وإثر ثورة 2011 التي أفضت  إلى سقوط الرئيس السابق الدكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس تناميًا لجماعات «إرهابية» مسلحة أسفرت عدة هجمات نفذتها عن مقتل العشرات من السيّاح وقوات الأمن والجيش. 

تقول السلطات إنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في القضاء على «الإرهابيين» في السنوات الأخيرة، لكن حال الطوارئ لا تزال سارية في البلاد منذ العام 2015.

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