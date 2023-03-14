الحكومة المصرية تدخر ألف جنيه سنويا لكل سيدة لا تنجب أكثر من طفلين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المصرية ادخار مبلغ 1000 جنيه مصري سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، تصرف بعد سنة 45 سنة، وتسقط حال أنجبت هذه المرأة الطفل الثالث.

وحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم، وقعت وزارتا التخطيط والمالية بروتوكول تعاون بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة.

شروط صرف المبلغ

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الوزارة ستدخر 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، بينما يسقط حق السيدة في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

ووفق معيط، يجرى حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

ويزيد تعداد السكان في مصر، وهي الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي على 104 ملايين نسمة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن هذا البروتوكول يطمح إلى تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال تحفيز النساء بين سن 21 و45 عاما من أجل مواجهة تحديات الزيادة السكانية.