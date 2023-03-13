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إيران ترغب في استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 06:02 مساء
إيران ترغب في استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية
الصفحات الأولى لصحف في طهران بتاريخ 11 مارس 2023 عن الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات. (أ ف ب)
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أعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية عام 2016 لدعم السعودية، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض.

وقال الناطق ناصر كنعاني في تصريحه الصحفي الأسبوعي «لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين»، وفق «فرانس برس».

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.

إيران والسعودية يستئنفان علاقاتهما الدبلوماسية 
وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لدعم الرياض. وأعلنت إيران والسعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وأضاف كنعاني في هذا الصدد أن «هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة»، موضحاً أن «العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ».

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في الأشهر الماضية استأنفت الإمارات والكويت علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران. وقال كنعاني إن «استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات».

اتّهمت البحرين عدة مرات إيران بدعم انتفاضة شيعية ضد السلطة بهدف الإطاحة بحكومة المنامة وهو ما نفته طهران.

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