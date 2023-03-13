إسرائيل تفرج عن «شيخ الأسرى» الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، من سجونها اليوم الاثنين، عن اللواء في السلطة الفلسطينية فؤاد الشوبكي بعد انتهاء محكوميته البالغة 17 عاما.

وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بالإفراج عن الشوبكي الذي وصفه بأنه «شيخ الأسرى»، مؤكدا المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، جرى الإفراج عن الشوبكي، 83 عاما، عبر حاجز ترقوميا العسكري في الخليل جنوب الضفة الغربية.

قضية سفينة «كارين أيه»

كان الشوبكي الذي يشغل عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، مسؤولًا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل اعتقاله عام 2006.

واتهمت إسرائيل الشوبكي بالمسؤولية عن محاولة تهريب معدات عسكرية إلى الأراضي الفلسطينية عام 2002 في قضية سفينة «كارين أيه»، التي ضبطتها في البحر الأحمر.

وينحدر الشوبكي من قطاع غزة، وكان يعاني خلال سنوات اعتقاله من سرطان البروستاتا وأمراض أخرى عدة.