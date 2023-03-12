تأجيل محاكمة الصحفي إحسان القاضي في الجزائر إلى 26 مارس

القاهرة - بوابة الوسط

قرّرت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، الأحد تأجيل محاكمة الصحفي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر إحسان القاضي، إلى 26 مارس لإخراج المتهم من الحبس بعدما رفض المحاكمة عن بعد.

وأعلن القاضي تأجيل المحاكمة المقررة الأحد «لاستخراج المتهم (من السجن) وحضور باقي الأطراف»، بعد أن قال الصحافي عند استجوابه «أرفض المحاكمة عن بعد وأقاطع هذه الجلسة»، كما أعلن محاموه الذين لم يحضروا الجلسة.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، «تأسست كطرف مدني في القضية»، ولم يحضر ممثلها الجلسة.

تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة

وجرت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة «راديو إم» الجزائرية وموقع «مغرب إيمرجنت» الإخباري، بتهمة «تمويل أجنبي لشركته»، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.

وتنص هذه المادة على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لـ«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها».

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وأوقف القاضي في 29 ديسمبر، في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة، وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه «تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها».

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» في 2022.

وجمعت عريضة أطلقتها منظمة «مراسلون بلا حدود»، للحصول على إطلاق سراح القاضي على أكثر من عشرة آلاف توقيع.