المرصد السوري: مقتل شخصين جراء القصف الإسرائيلي على حماة وطرطوس

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت وسط سورية، تسببت بمقتل شخصين مجهولي الهوية، وإصابة ثلاثة على الأقل من قوات النظام بجراح متفاوتة.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي ، إلى تدمير مستودع للسلاح للميليشيات التابعة لإيران يقع بمنطقة جبلية متداخلة بين محافظتي حماة وطرطوس من جهة ريف مصياف الغربي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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ووفق ما نشره المرصد على موقعه الإلكتروني، جاء ذلك عقب استهدافه بغارات جوية إسرائيلية صباح اليوم، مشيرا إلى أن المنطقة سبق تعرضها لقصف مماثل قبل نحو سبعة أشهر وتحديداً في 25 أغسطس الماضي.

«عدوان جوي برشقات من الصواريخ»

ولفت إلى أنه جرى استهداف مواقع أخرى اليوم، بالمنطقة المتداخلة بين حماة وطرطوس أيضاً.

وكانت وكالة أنباء «سانا» السورية الرسمية نقلت عن مصدر عسكري، قوله «إنه في حوالي الساعة 0715 من صباح اليوم (0415 بتوقيت جرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة».

وتابع المصدر «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».