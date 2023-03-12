  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين قرب نابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 08:24 صباحا
الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين قرب نابلس
شاب فلسطيني يقف بوجه آلية عسكرية إسرائيلية خلال عملية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في 22 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم الأحد بالقرب من نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، زاعما أنهم فتحوا النار على موقع عسكري إسرائيلي.
وحسب رواية جيش الاحتلال، التي نقلتها وكالة «فرانس برس» وقع تبادل إطلاق النار على حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب مدينة نابلس. وقال سكان صرة في اتصال أجرته وكالة «فرانس برس» إنهم سمعوا عيارات نارية. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن جيش الاحتلال يحتفظ بالجثامين.

رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي
وزعم جيش الاحتلال في بيان أن «مسلحين أطلقوا النار على جنود (إسرائيليين) في نقطة عسكرية مجاورة لمفترق طرق جيت». وأضاف أن «الجنود ردوا بالذخيرة الحية» و«جرى تحييد ثلاثة رجال مسلحين» بينما استسلم رابع وهو محتجز للاستجواب. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال لوكالة «فرانس برس» في وقت لاحق أن المهاجمين الثلاثة الذين تم تحييدهم فلسطينيون وأنهم قتلوا. وقال الجيش إنه لم يصب أي جندي إسرائيلي. 

وردا على سؤال لـ«فرانس برس»، قالت مصادر أمنية فلسطينية إنها لا تملك أي تفاصيل فورية بشأن مقتل هؤلاء الفلسطينيين.

ومنذ بداية العام الجاري، أدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى استشهاد 81 فلسطينيا، حسب حصيلة وضعتها «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم

منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم
9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان

الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان
إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم

إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم
وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير

وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير
تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003

تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة

نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط ...
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى

«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى
بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون
برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 ...
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة

نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام

صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين

إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«البحرية المغربية» تصادر ثلاثة أطنان من القنب الهندي قُبالة الحدود مع جيب مليلية الإسباني
«البحرية المغربية» تصادر ثلاثة أطنان من القنب الهندي قُبالة ...
مركز «أوركش» بسورية.. حيث يؤهل أطفال «المتطرفين» الأجانب بعيدًا عن تعاليم «داعش»
مركز «أوركش» بسورية.. حيث يؤهل أطفال «المتطرفين» الأجانب بعيدًا ...
العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سورية
العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سورية
موريتانيا.. مقتل ثلاثة «متطرفين» أثناء القبض عليهم بعد فرارهم من السجن
موريتانيا.. مقتل ثلاثة «متطرفين» أثناء القبض عليهم بعد فرارهم من ...
السودان.. قوى الحرية والتغيير ترحب ببيان الجيش حول «الاتفاق الإطاري»
السودان.. قوى الحرية والتغيير ترحب ببيان الجيش حول «الاتفاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها (فيديو)
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
تحطم طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجاة قائدها
تحطم طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجاة قائدها...
المزيد
المرصد السوري: مقتل شخصين جراء القصف الإسرائيلي على حماة وطرطوس
المرصد السوري: مقتل شخصين جراء القصف الإسرائيلي على حماة ......
جرح ثلاثة عسكريين في قصف «إسرائيلي» على وسط وغرب سورية
جرح ثلاثة عسكريين في قصف «إسرائيلي» على وسط وغرب سورية...
الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين قرب نابلس
الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين قرب نابلس...
السودان.. قوى الحرية والتغيير ترحب ببيان الجيش حول «الاتفاق الإطاري»
السودان.. قوى الحرية والتغيير ترحب ببيان الجيش حول «الاتفاق ......
موريتانيا.. مقتل ثلاثة «متطرفين» أثناء القبض عليهم بعد فرارهم من السجن
موريتانيا.. مقتل ثلاثة «متطرفين» أثناء القبض عليهم بعد ......
المزيد