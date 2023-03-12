الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين قرب نابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم الأحد بالقرب من نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، زاعما أنهم فتحوا النار على موقع عسكري إسرائيلي.

وحسب رواية جيش الاحتلال، التي نقلتها وكالة «فرانس برس» وقع تبادل إطلاق النار على حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب مدينة نابلس. وقال سكان صرة في اتصال أجرته وكالة «فرانس برس» إنهم سمعوا عيارات نارية. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن جيش الاحتلال يحتفظ بالجثامين.



رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي

وزعم جيش الاحتلال في بيان أن «مسلحين أطلقوا النار على جنود (إسرائيليين) في نقطة عسكرية مجاورة لمفترق طرق جيت». وأضاف أن «الجنود ردوا بالذخيرة الحية» و«جرى تحييد ثلاثة رجال مسلحين» بينما استسلم رابع وهو محتجز للاستجواب. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال لوكالة «فرانس برس» في وقت لاحق أن المهاجمين الثلاثة الذين تم تحييدهم فلسطينيون وأنهم قتلوا. وقال الجيش إنه لم يصب أي جندي إسرائيلي.

وردا على سؤال لـ«فرانس برس»، قالت مصادر أمنية فلسطينية إنها لا تملك أي تفاصيل فورية بشأن مقتل هؤلاء الفلسطينيين.

ومنذ بداية العام الجاري، أدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى استشهاد 81 فلسطينيا، حسب حصيلة وضعتها «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.