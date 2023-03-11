موريتانيا.. مقتل ثلاثة «متطرفين» أثناء القبض عليهم بعد فرارهم من السجن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الموريتانية في بيان، السبت، مقتل ثلاثة من بين أربعة «مسلحين» فروا من السجن في الخامس من مارس وتوقيف الرابع خلال عملية في شمال البلاد للقبض عليهم قُتل فيها أيضاً أحد عناصر الدرك.

وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته إن العملية جرت ليل الجمعة في منطقة أدرار الصحراوية. وكان «المتطرفون» الأربعة المحكومون بالإعدام قد فرّوا من سجن في العاصمة نواكشوط، بحسب «فرانس برس».

فرّار أربعة مسلحين من سجن في نواكشوط

وفرّ أربعة مسلحين، مساء الأحد الماضي، من سجن في نواكشوط عاصمة موريتانيا، أثناء عملية أدت إلى مقتل عنصرَي أمن، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية الإثنين.

- فرار 4 «إرهابيين» من سجن في موريتانيا

وقالت الوزارة في بيان «عند الساعة 21:00 في 5 مارس 2023، نجح أربعة إرهابيين في الفرار من سجن نواكشوط المركزي بعد أن هاجموا الحرّاس، ما أدّى إلى تبادل إطلاق نار»، قُتل خلاله «عنصران من الحرس الوطني» وجُرح آخران..