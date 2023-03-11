ذبح ثلاثة مدنيين وخطف 26 في هجوم مسلح شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة مدنيين السبت، خلال جمعهم الكمأة في شمال سورية جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وتخلّله خطف 26 آخرين على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أن «مسلحين تابعين على الأرجح لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، استهدفوا عمال جمع الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن المهاجمين «قتلوا نحراً بالسكاكين ثلاثة من العمال، وخطفوا 26 آخرين على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة مجهولة». فيما لم يأت الإعلام الرسمي على ذكر الهجوم.

هجمات متكررة من تنظيم الدولة

ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.

وبحسب المرصد، قتل 139 شخصاً على الأقل، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، منذ مطلع فبراير جراء هجمات مباغتة شنها التنظيم أو انفجار ألغام زرعها خلال سيطرته على مساحات واسعة في سورية.

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ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

ويراوح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالاً بين 5 و25 دولاراً، وفق جودة الثمار وحجمها.