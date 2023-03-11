الرئيس التونسي يرغب في تعيين سفير لبلاده لدى سورية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا مبرر لعدم تبادل تعيين السفراء بين تونس وسورية، في أحدث مؤشر على أن العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية مع نظام الرئيس بشار الأسد قد تكون وشيكة.

وقال سعيد لوزير خارجيته نبيل عمار خلال اجتماع إنه يتعين اتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك وفقا لمقطع مصور نشره مكتب الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سورية منذ ما يقرب من عقد من الزمان احتجاجا على قمع مظاهرات تطالب بالديمقراطية في عام 2011 والتي تصاعدت لاحقا إلى صراع مسلح أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين ودفع الملايين إلى الفرار.

ومنذ أن سيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في يوليو 2021 فيما وصفه خصومه السياسيون بالانقلاب، أرسلت تونس إشارات بأنها منفتحة على تغيير موقفها الدبلوماسي تجاه سورية.

بعثة دبلوماسية تونسية محدودة في سورية

وأعادت تونس تركيز بعثة دبلوماسية محدودة في سورية في عام 2017 للمساعدة في تعقب أكثر من 3000 مقاتل تونسي سافروا إلى سورية للانضمام لجماعات متطرفة.

عززت تونس الشهر الماضي بعثتها الدبلوماسية في دمشق بدبلوماسي من بيروت، لكن مع إعلان الرئيس أنه يجب اتخاذ قرار، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تعين وزارة الخارجية قريبا سفيرا لها في دمشق.

ويقول محللون إن الأسد يسعى لتحقيق استفادة سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سورية وتركيا، ويضغط من أجل إيصال المساعدات الخارجية عبر أراضيه حيث يهدف إلى التخلص من عزلته الدولية. وأرسلت تونس طائرات إغاثة إلى سورية تتضمن فرق إنقاذ وحماية مدنية والتي وصلت إلى مطار حلب الخاضع لسيطرة حكومة الأسد.